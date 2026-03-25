Krita 6.0 s dokončeným Qt6 i lepší podporou Waylandu, plus funkčně identická Krita 5.23

David Ježek
Dnes
Krita 5.0
Grafický editor Krita má novou verzi 6.0. Ta přináší dokončení portace programu na Qt6, plus řadu vylepšení, díky kterým lépe podporuje nativní běh na Waylandu. Současně s verzí 6.0 vychází i aktualizace, Krita 5.23 běžící nadále na Qt5. Obě verze jsou funkčně identické.

U obou došlo na přepsání řady komponent na efektivnější kód, plus jsou zde vylepšení jako nová podpora textů, plná podpora OpenType, on-canvas editace, vylepšení podpory vektorové grafiky, lepší podpora malování v HDR kvalitě (což mimo jiné plyne z vylepšení pro Wayland) či nakládání se soubory typu Adobe PSD.

Podrobnosti shrnuje oznámení na webu projektu.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

IT přestává být profesí budoucnosti. AI mění pravidla hry

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Příznaky rakoviny střeva: krev ve stolici i bolest v zádech

Úskalí zaměstnaneckých benefitů v roce 2026

Děti tráví hromadu času před obrazovkami. Co to znamená?

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Netflix v Česku znovu zdražuje

„Chybí mi tam 9 let, pohoda.“ Sítě plní zkušenosti s ČSSZ

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO