LibreDB Studio 0.15.0, databázový klient běžící na vlastním serveru

Vyšla verze 0.15.0 LibreDB Studia, open source klienta pro SQL i NoSQL databáze pod licencí MIT. Běží jako jeden kontejner na vlastním serveru a ovládá se v prohlížeči, data tedy neopouštějí vaši infrastrukturu. Vlastními ovladači pokrývá šestnáct databázových strojů, mimo jiné PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQL Server, SQLite, MongoDB, Redis, ClickHouse, Elasticsearch, Cassandru nebo Trino, a přes kompatibilní drátové protokoly se připojí k dalším.
Z novinek v 0.15.0: příkaz CREATE TABLE nyní generuje DDL cílového stroje místo dosavadního PostgreSQL dialektu, vygenerovaný příkaz tedy projde tam, kde vznikl. Velikost databáze, kterou server odmítne vrátit, se nově hlásí jako nedostupná místo nuly, a to na MySQL, PostgreSQL, SQL Serveru i Oracle. Nezměřená databáze se dosud tvářila jako prázdná, což je jiné a mnohem znepokojivější tvrzení.
Zdrojové kódy a poznámky k vydání naleznete na GitHubu.