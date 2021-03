Linus Torvalds o zařazení podpory jazyka Rust do jádra

Autor: Wikipedie

Do linuxového jádra se dostává podpora pro moduly napsané v jazyce Rust, o kterém máme na Rootu rozsáhlý seriál. Steven J. Vaughan-Nichols se pro ZDNet zeptal Linuse Torvaldse, co si o celé věci myslí. Počkáme a uvidíme. Ten projekt mě zajímá, je poháněn lidmi nadšenými z Rustu. Chci ale vidět, jak to celé bude fungovat v praxi, řekl Linus.

Oblast ovladačů je podle Linuse logickým prvním místem, kde by se mohl Rust uplatnit. Tam najdeme spoustu různých úloh a každá tahle malá část jádra je samostatná. Možná to není místo, které by zajímalo hodně lidí, ale je to místo logické. Navíc podle něj právě tahle oblast umožňuje psát kód jen pro vybrané architektury. Spousta ovladačů je relevantní pouze na několika cílových architekturách, takže není problém s tím, že Rust není na některých architekturách podporován.