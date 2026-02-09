Linus Torvalds potvrdil, že příští linuxové jádro bude mít verzi 7.0

Po vydání linuxového jádra s označením 6.19 oznámil Linus Torvalds, že příští verze už bude označena jako 7.0. Na zařazení už čekají tři desítky pull requestů, které se dostanou do dalšího vydání.
Jak už většina lidí zjistila, dostávám se do bodu, kdy mě velká čísla matou (zase mi docházejí prsty na rukou a nohou), takže příští jádro se bude jmenovat 7.0, vysvětlil Linus.
Tento způsob označování tu máme od řady 3.x, vždy po přiblížení k dvacátému vydání se Linus rozhodne posunout major verzi a začít zase od nuly. Ve třetí řadě takto vyšlo 19 verzí, ve čtvrté 20, v páté opět 19 a v šesté zase 20.
Začíná tedy vývoj další verze jádra s novým číslováním, vydání by mělo přijít někdy uprostřed dubna. Je tedy docela dobře možné, že se jádro 7.0 stihne dostat i do připravovaného Ubuntu 26.04 LTS.