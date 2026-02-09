Linuxové jádro 6.19 nabízí lepší podporu starších grafických karet AMD

Protože v předchozím týdnu nedošlo k žádným překvapením, rozhodl se Linus Torvalds vydat linuxové jádro verze 6.19. Jde o první velké vydání jádra v letošním roce.
Mezi hlavní novinky patří podpora funkce AMD Smart Data Cache Injection (SDCI), podpora více procesorů pro User-mode Linux (UML), nové systémové volání
listns() umožňující procházet jmenné prostory v systému, podpora šifrování PCIe link a bezpečnostních funkcí pro ověřování zařízení.
Nové vydání také zavádí počáteční podporu hardwarové bezpečnostní funkce Intel Linear Address-Space Separation (LASS), podporu subsystému jádra Live Update Orchestrator pro provádění živých aktualizací jádra pomocí restartu založeného na kexec a podporu funkce Arm Memory System Resource Partitioning and Monitoring (MPAM).
Další novinkou je pak podpora správy volání pomocí SFrame, podpora subarchitektury LoongArch32, podpora kryptografických hašovacích funkcí SHA-3 a BLAKE2b, podpora protokolu CAN XL a podpora dávkového zápisu pro zařízení zram.