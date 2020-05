 »   »  Linus Torvalds přešel po 15 letech z Intelu na AMD

Linus Torvalds včera oznámil jádro 5.7-rc7. Zajímavější je, že zároveň aktualizoval svůj hlavní počítač. Linus 15 let používal procesory Intel. Podle Linuse zatím ještě nenadešel čas pro přechod na ARM, proto nyní má AMD Threadripper 3970× a říká, že čas překladu allmodconfig se snížil třikrát.

In fact, the biggest excitement this week for me was just that I upgraded my main machine, and for the first time in about 15 years, my desktop isn't Intel-based. No, I didn't switch to ARM yet, but I'm now rocking an AMD Threadripper 3970×. My ‚allmodconfig‘ test builds are now three times faster than they used to be, which doesn't matter so much right now during the calming down period, but I will most definitely notice the upgrade during the next merge window.