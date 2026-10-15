Linus Torvalds: vibe coding nabízí radost z programování a pocit, že děláte něco smysluplného

Linus Torvalds má k využití AI pro vývoj linuxového jádra pozitivní vztah. Teď v rozhovoru na konferenci Open Source Summit Europe vysvětlil, proč ho používání umělé inteligence baví a jaké má dopady na práci současného vývojáře.
Linus vysvětlil, že k programování s využitím umělé inteligence neměl vždy kladný vztah.
Dřív jsem si myslel, že to prostě není moc dobré – ale teď jsem v bodě, kdy mě používání umělé inteligence opravdu baví. Přesto stále tvrdí, že je potřeba být při použití obezřetný.
Myslím si, že při práci na něčem skutečném a důležitém je třeba s umělou inteligencí zacházet velmi opatrně.
Jádrem jeho práce ovšem není programování, ale správa celého projektu.
Jsem správce. Linuxové jádro je projekt, v němž skutečnou práci odvádějí jiní lidé, a já jejich práci shromažďuji. Programování mě ale stále nesmírně baví. Umělá inteligence je podle něj velký pomocník a vývoj je díky ní zábavnější.
Umělá inteligence je úžasný nástroj, pokud ji používáte správně a berete ji jako nástroj.
Podle Linuse se vývojáři dnes musejí poprat s tím, že počítače jsou významně složitější a komplexnější než dříve.
S programováním jsem začal asi v roce 1981 a tehdy byly počítače mnohem jednodušší, dalo se pochopit, co dělají, a také programy, s nimiž jste porovnávali své vlastní, byly mnohem jednodušší.
Dnes je podle něj situace úplně jiná a jednotlivec se příliš těžko prosazuje.
Laťka v oblasti softwarového inženýrství se zvedla tak vysoko, že je těžké vnímat vlastní skromné úsilí jako něco hodnotného, protože jste zvyklí na všechny ty propracované, profesionální programy. Podle Linuse je vibe coding skvělý způsob, jak v programování zase najít radost.
Dává vám to pocit, že děláte něco smysluplného. Umožňuje vám to jako začínajícímu programátorovi dělat věci, se kterými byste se jinak potýkali opravdu těžko.
I přes rostoucí vliv umělé inteligence je však Linus přesvědčen, že úspěch Linuxu spočívá spíše ve vývoji po malých krocích než v radikálních změnách.
Jsem velkým zastáncem drobných změn, které se v průběhu času promění ve významné funkce, dodává. Cílem vývoje v linuxovém jádře tedy zůstává neustálé postupné zlepšování a plynulý pokrok.