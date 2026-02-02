Root.cz  »  Linux  »  Linux From Scratch opouští SysVinit a bude jen se systemd

Linux From Scratch opouští SysVinit a bude jen se systemd

Jan Fikar
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Linux From Scratch Autor: Linux From Scratch

Linux From Scratch (LFS) je zvláštní distribuce pro pokročilé uživatele, kteří si podle detailního návodu mohou zkompilovat celý základní linuxový systém. Před dlouhou dobou jsme tu měli seriál o LFS, ale idea zůstává stále stejná. Na LFS pak navazuje BLFS (Beyond Linux From Scratch), který přidává další balíčky jako například xorg, GNOME, XFCE a další.

V současnosti existují dvě varianty LFS: se SysVinit a se systemd. To se však podle včerejšího oznámení změní a zůstane jen varianta se systemd. Stávající LFS 12.4 zůstane jak ve verzi SysVinit tak systemd, ale nový LFS 13.0, který má vyjít kolem 1. března, bude již jen se systemd.

Důvodem je stále větší závislost softwaru na systemd (například GNOME a KDE), velké vytížení vývojářů LFS, kteří to dělají ve volném čase a také současná nutnost testování ve dvou variantách LFS.

(zdroj: phoronix)

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:

Dále u nás najdete

Čistá mzda 2026: Vše, co potřebujete znát

V Plzni nachytřili křižovatky o IoT, zachrání zombíky před tramvají

Paušální režim: komu se ještě vyplatí a komu už ne

Nepodceňujte ruské hackery, varují britští experti

Google mění podobu Gemini v Chromu

Koho zachrání minimální předčasný důchod?

Preventivní prohlídky 2026: Co se změnilo?

Ručí jednatel za daň, kterou nezaplatí firma?

Místo soli používají chuť přírody. Manželé suší zeleninové směsi

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

Dvanáct vážných chyb v OpenSSL objevila umělá inteligence

Pes na řetězu může vyjít draho. Nově hrozí pokuty v milionech

Proč emoce prodávají víc než slevy? Pohled na vánoční kampaně

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Rozvody 2026: Nový poplatek i nová pravidla

Jen desetina nemocnic plní požadavky na kyberbezpečnost

Kdo dostane na podpoře 38, 25 nebo 19 tisíc?

Na magnetické rezonanci nedaleko Prahy mají volno

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI