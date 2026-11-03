Linux se zbavuje posledních zbytků MMX optimalizací

Instrukční sada MMX, neboli Multi Media Extension, je tu s námi od roku 1997, od uvedení procesorů Intel Pentium MMX. Linuxové jádro od té doby neslo řadu optimalizací MMX využívajících, nicméně od té doby byl svět x86 obohacen o velké množství dalších instrukčních sad, a tak MMX pomalu přicházely o svou relevanci. Není potřeba v jádru držet optimalizace pro instrukční sady, které byly těmi nejlepšími v procesorech, jejichž podpora buď už skončila, nebo brzy skončí. s vydáním jádra Linux 7.5 tak dle plánu definitivně budou odstraněny i poslední MMX optimalizace.
Poslední patche vymetou MMX optimalizace z kódu pro RAID xor výpočty. Vše v jádru tak bude muset využívat SSE či novější instrukční sady, nebo se spokojit se snížením výkonu. Moc uživatelů Pentií MMX a Pentií II či AMD K6 s disky v RAIDu ale asi jádro Linux 7.5 v roce 2027 provozovat nebude. MMX optimalizace z jádra mizí už více než 5 let v kuse.