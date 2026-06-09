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LinuxDays hledají přednášející, konference proběhne první říjnový víkend

Petr Krčmář
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LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
LinuxDays 2025 sobota
Všechny fotografie

Další ročník konference LinuxDays začal přijímat přednášky. Pokud máte co říct, můžete už teď přihlásit své téma. Organizátory zajímají především témata týkající se Linuxu, open source, sítí, bezpečnosti, vývoje a podobně. Mezi návštěvníky jsou jak začátečníci, tak i velmi zkušení odborníci. Nemusíte se tedy bát přidat své téma.

Na přihlášku máte čas do konce letních prázdnin. Na začátku září proběhne veřejné hlasování a organizátoři sestaví program pro letošní ročník. LinuxDays se uskuteční 3. a 4. října na FIT ČVUT v pražských Dejvicích, kde vás čekají desítky přednášek a workshopů, stánky mnoha různých projektů, řada zajímavých osobností a spousta nových informací.

Root.cz je mediálním partnerem konference. Podívejte se na obrázky z předchozího ročníku a přečtěte si články o tom nejzajímavějším, co se dělo vloni.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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