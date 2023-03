LLVM 16 s podporou Zen 4 a nových instrukcí Intelu

Autor: LLVM Clang

V sobotu vyšel překladač LLVM ve verzi 16.0.0. Mezi novinky patří počáteční podpora procesoru AMD Zen 4 ( -march=znver4 ) a podpora nových instrukcí Intelu AMX-FP16 (Advanced Matrix Extensions), CMPCCXADD (Compare and ADD if Condition is Met), AVX-IFMA (Integer Fused Multiply Add), AVX-VNNI-INT8 (Vector Neural Network Instructions s int8 pro deep learning) a AVX-NE-CONVERT (konvertuje různé formáty čísel do BF16).





Nově je výchozím pro Clang++ dialekt GNU++17. V dřívějších verzích to byl GNU++14. Byla vylepšena podpora C++20 a C2X. Připravena je podpora pro C++2b. Linker LLD je o dost rychlejší, než byla verze 15 a podporuje kompresi sekcí pomocí zstd, stejně jako to má GCC13. Zdrojové kódy i binární soubory jsou dostupné na GitHubu.





(zdroj: phoronix)