LoongArch bude oficiálně podporovanou architekturou pro připravovaný Debian 14

Petr Krčmář
Dnes
Procesor Loongson 3C5000 Autor: Loongson

Před více než dvěma lety se architektura LoongArch (loong64) objevila mezi porty distribuce Debian. Vývojáři nyní oznámili, že připravovaný Debian 14 Forky vyjde oficiálně také pro tuto novou architekturu

Vývojáři ručně sestavili a importovali počáteční sadu 112 balíčků s pomocí balíčků v Debian Ports. Tato sada následně posloužila k vytvoření úvodního sestavovacího prostředí a následného zařazení dalších balíků k sestavení. Poté bylo během noci připraveno tři sta balíků a další budou brzy následovat. Sestavení celého archivu by mělo trvat přibližně týden.

LoongArch je instrukční souborová architektura (ISA) vyvinutá čínskou společností Loongson Technology jako nástupce a alternativa k architekturám x86 a ARM. Má historické vazby na MIPS, protože Loongson původně vyráběl čipy kompatibilní s MIPS a LoongArch zachovává některé koncepty RISC/MIPS, i když používá vlastní kódování instrukcí a přidává nová rozšíření. Navržena je pro vysoký výkon v aplikacích od osobních počítačů po servery a vestavěné systémy.

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

