Mailový Klient s podporou pro Proton, PGP a AI

Vytvořil jsem vlastní mailový Klient, který má nativní podporu Proton, PGP, a AI, která sama filtruje spam na základě volně dostupných pravidel. Ta se sama aktualizují každých 12 hodin. V tuto chvíli hledám pro svůj projekt testery.
Jako AI můžete použít lokální model Gemma, což trvá asi 30 sekund na obyčejném pět let starém notebooku. Druhou variantou je Gemini free API, což je jednodušší a rychlejší varianta. AI umí shrnout e-maily, hledat v nich, porovnávat a odpovídat na dotazy. Například „vyhledej e-mail s fakturou z Auto Kelly“.
Jinak je to klasický e-mailový klient, v současné době na Linuxu jediný, který umí nativně podporu Protonu nativně bez bridge. Prosím vás tedy o testování, zatím jsou k dispozici balíčky RPM a DEB, minimem je Ubuntu 26.04 kvůli aktuálním knihovnám.