Masívny upgrade Google AI Studio buildera umožňuje full stack vývoj

johny
Dnes
AI, umělá inteligence, právní dokumenty

Google AI Studio builder prešiel zásadnou transformáciou z jednoduchého nástroja na tvorbu menších appiek na komplexný nástroj pre full stack vývoj, teda vývoj celých aplikácií pomocou prirodzeného jazyka. Oficiálne to nazvali (podľa môjho názoru nevhodne) full-stack vibe coding.

Tu je stručný prehľad hlavných noviniek:

  • Plnohodnotný full stack vývoj: kompletné webové aplikácie v Reacte, Next.js alebo Angulari.
  • Integrácia s Firebase pre databázu a autentifikáciu.
  • Výrazne sa zlepšila schopnosť vytvárať kolaboratívne nástroje a hry pre viacerých hráčov v reálnom čase.
  • Správa tajných kľúčov.
  • Pribudla možnosť integrácie s externými API.
  • Nasadenie na jeden klik.

Väčšina týchto funkcií je v rámci Google AI Studia dostupná zadarmo (s dennými limitmi na počet dopytov). Platiť začíname až pri vysokom trafficu alebo prechode na platené verzie modelov Gemini.

Už minulý rok ponúkalo Google AI studio možnosť tvorby veľmi šikovných, menších aplikácií. Buď sme si mohli vytvoriť efemérne aplikácie na jedno použitie, alebo rýchlo prototypovať nápady. (Napríklad appka na tvorbu audia v rôznych jazykoch na výuku výslovnosti, jednoduchšie hry, aplikácia na vyčistenie článku od balastu a podobne). Táto aktualizácia posúva možnosti tvorby aplikácií na úplne novú úroveň.

Autor zprávičky

johny

Témata:



