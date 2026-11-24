Matomo (dříve Piwik) vyšlo ve verzi 6.0.0, prvním velkém vydání od prosince 2023. Nová verze modernizuje platformu a přináší několik změn v měření návštěvnosti i v administraci. Správcům vlastních instalací ale přidává také nové požadavky: Matomo 6 potřebuje PHP 8.1 nebo novější a MySQL 8.0, případně MariaDB 10.6.
Filtrování spamu a botů, které dosud nabízelo samostatné rozšíření, je nyní přímo součástí Matoma a ve výchozím stavu je zapnuté. Zachytit má také provoz generovaný headless prohlížeči, včetně některých návštěv od AI nástrojů. Vylepšené měření průměrného času na stránce má poskytovat přesnější výsledky.
Změnily se také přístupové tokeny pro API: každému lze nastavit vlastní úroveň oprávnění, například pouze pro čtení. Plánované reporty nově mohou uvádět podíl jednotlivých položek na celku a přepracované mapy návštěvníků využívají aktuálnější geografická data. U nových instalací se navíc mají některé reporty stránek archivovat způsobem, který zlepšuje výkon na rozsáhlých webech.
Před aktualizací je dobré počítat i s úpravami databáze. Matomo 6 přidává do tabulky návštěv sloupec připravující podporu sledování souhlasu a vytváří novou tabulku pro ukládání času zobrazení jednotlivých stránek. U rozsáhlých instalací může tato část aktualizace trvat déle.
Matomo je otevřená platforma pro webovou analytiku, kterou lze provozovat na vlastním serveru nebo využívat jako cloudovou službu. Je zajímavá zejména pro organizace, které chtějí měřit návštěvnost a chování uživatelů, ale zároveň si chtějí ponechat větší kontrolu nad analytickým řešením a uloženými daty.