 »   »  McFly: snadnější hledání v historii příkazového řádku

Jan Fikar

Nástroj napsaný v Rustu McFly (odkaz na Návrat do budoucnosti) nahrazuje hledání pomocí ctrl+r v historii Bashe (více o historii v Bashi v našem dřívějším článku). McFly používá SQLite a bude si navíc pamatovat návratové kódy, čas a adresář. Zároveň zapisuje také do .bash_history , takže o nic nepřijdete, pokud přestanete McFly používat. Zároveň by McFly měl fungovat i s ostatními shelly

(zdroj: OSTechNix)