 »   »  Historie příkazů v Bashi aneb vracíme se do budoucnosti

Bash ve výchozím stavu při svém ukončování ukládá historii příkazů do souboru bash_history v domovském adresáři uživatele. Co řádek, to jeden zadávaný příkaz včetně všech parametrů a argumentů. To významně usnadňuje uživateli život, protože je možné se snadno vrátit k předchozím akcím, upravit je a znovu spustit.

Velká část uživatelů končí u toho, že se lze v historii pohybovat pomocí šipek nahoru a dolů. Je toho ale mnohem víc, co se dá s historií dělat.

Vyhledávání

Historie v Bashi umí například fulltextové vyhledávání. K tomu slouží klávesová zkratka Ctrl-R, po jejímž stisknutí na vás vyskočí vyhledávací řádek. Do něj stačí zapisovat libovolný řetězec, který jste v minulosti do příkazové řádky zadali. Může ležet klidně uprostřed řádku, takže může jít například o část cesty, se kterou jste pracovali.

Bash zobrazí nejmladší příkaz, který daný řetězec obsahuje. Pokud chcete vidět starší, opět stiskněte Ctrl-R a posunete se o jeden krok do minulosti. Pokud jste našli, co jste hledali, můžete stisknout Enter a příkaz spustit znovu, případně můžete šipkou doprava přejít k editaci vyhledaného řádku.

Zopakování argumentu

Představte si běžnou situaci: pomocí ls -l jste zjistili velikost souboru, který leží někde hluboko v adresářovém stromu. Rozhodli jste se, že je to ten, který chcete smazat. Chcete tedy na stejnou cestu zavolat příkaz rm . Máte samozřejmě více možností, můžete editovat původní příkaz nebo se můžete vrátit k předchozímu argumentu.

To zařídíte tak, že na prázdný řádek napíšete rm a poté stisknete Alt-. (alt tečka). Bash na místo kurzoru doplní poslední argument předchozího příkazu. Pokud potřebujete poslední argument před-předchozího nebo staršího příkazu, prostě stále mačkáte Alt-. a Bash vám pod rukama argumenty vyměňuje. Pak už stačí jen stisknout Enter.

Vykřičník!

Pro návrat k předchozím příkazům lze jednoduše použít také znak vykřičník. Dva za sebou jednoduše spustí předchozí příkaz, to je poměrně známá věc. Tento zástupný řetězec lze ale použít v libovolném místě řádky, takže pokud při volání balíčkovacího systému zapomenete předřadit sudo a dostanete vynadáno, stačí jednoduše do prázdného řádku zapsat

$ sudo !!

Vykřičník ale umí i vyhledávat, stačí za něj zapsat začátek některého z předchozích příkazů a on jej rád znovu provede.

$ !una uname -a Linux masina 4.18.0-0.bpo.1-amd64 #1 SMP Debian 4.18.6-1~bpo9+1 (2018-09-13) x86_64 GNU/Linux

Kromě toho je možné s vykřičníkem cestovat také přesně po krocích, pokud víte, v jakém pořadí jste příkazy volali. Například !-1 zavolá poslední příkaz, analogicky !-2 zavolá předposlední a tak dále.

Právo zapomenout