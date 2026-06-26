MCP server dovolující AI agentům ovládat prohlížeč

Pro všechny, co neradi neustále kopírují obsah z prohlížeče do agenta, je zde nový MCP server poskytující vašemu agentovi 43 nástrojů pro ovládání Firefoxu.
Byl vytvořený pro případy, kdy se například nemůžete přihlásit ke své aplikaci. Agent to tedy udělá za vás a agentovi předá zpětnou vazbu v podobě obsahu stránky po po přihlášení a chyb z javascriptové konzole. Agent je pak ve zdrojovém kódu schopen sám opravit vadné cesty nebo názvy proměnných.
Díky tomu, že umí kromě textu posílat i screenshoty, lze jej použít i pro práci se samotným vzhledem stránek. K dispozici jsou i instalační balíčky pro Debian 13 Trixie.