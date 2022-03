Mozilla včera oznámila, že MDN (Mozilla Developer Network) má nové předplatné Plus 5 a Supporter 10. Stojí 5 a 10 dolarů měsíčně, případně 50 a 100 dolarů ročně. Oproti MDN Core, které zůstává zdarma, má Plus navíc možnost ukládat články do kolekce, automaticky hlídat změny článků a offline přístup.

Plus je zatím dostupné v USA a Kanadě. V dalších státech bude dostupné brzy. Supporter má navíc oproti Plus rychlejší přístup k novým vlastnostem.

(zdroj: phoronix)