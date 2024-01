Mělo by se jádro předělat z C do C++?

Autor: Depositphotos

V roce 2018 poslal David Howells z Red Hatu do LKML sadu 45 změn, které umožní linuxové jádro kompilovat pomocí C++, konkrétně vyžadoval alespoň g+±8. Od té doby se toho moc nedělo, až po téměř šesti letech v úterý vývojář jádra H. Peter Anvin napsal dlouhý příspěvek o tom, že by to nemusel být špatný nápad, šlo by se například zbavit složitých maker a vloženého assembleru.





Minimální verze by byla C++14, ale například chybové hlášky jsou ještě lepší v C++20. Proč tedy ne rovnou Rust? Peter říká, že syntaxe je příliš odlišná od C. Na fóru se rozhořela aktivní diskuse, uvidíme co z ní vzejde.





Linuxové jádro a samotný Linus Torvalds je spíše konzervativní při zavádění nových překladačů. Od jádra 5.18 je k překladu jádra potřebný standard C11 místo dřívějšího C89 a Rust byl začleněn do jádra 6.1.

(Zdroj: phoronix)