Mesa 24.3 na podzim s podporou AV1 HDR metadat při kódování na Radeonech

Hardwarové kódování videa do formátu AV1, jež je u AMD doménou aktuální generace Radeonů, dozná s vydáním Mesa 24.3 zlepšení v oblasti podpory HDR metadat. Kodér bude schopen tento typ dat předávat dál do zpracovaného videa a podpora se tak už neomezí „pouze“ na SDR video.





Novinka už zamířila do vývojové větve Mesa 24.3-devel, příslušného ovladače. Podporuje předávání HDR metadat z frontendů Video Acceleration (VA) směrem k video enginu Video Core Next (VCN) grafických procesorů AMD. K funkčnosti je potřeba, aby zdrojové video disponovalo daty typu MDCV (mastering display color volume) nebo CLL (content light level) – tato data jsou pak předána do bitstreamu kódovaného AV1 videa. Mesa 24.3 je v plánu na příští čtvrtletí.