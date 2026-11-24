Práce odvedené zejména Timurem Kristófem (Valve) na podpoře původních GCN Radeonů v rámci AMDGPU má pokračování. Balík Mesa počínaje verzí 27.0 odstaví podporu ovladače Radeon / RadeonSI Gallium3D pro Radeony od HD 7970 výše. Uživatelé těchto modelů budou muset přejít na AMDGPU, což z vlastní zkušenosti považuji za pohodové.
Týkat se to bude konkrétně generací, které jako primární ovladač měly právě Radeon, plus výše uvedený. Tedy GCN 1.0 a GCN 1.1. Podpora kombinace Radeon / RadeonSI bude zatím jen deaktivována, zájemci si mohou na tento ovladač v rámci sedmadvacítky opět přepnout (pomocí proměnné
AMD_DEBUG=use_radeon), ale je jasné, že toto nebude mít věčného trvání.
Změnu vložil do vývojové větve Mesa 27.0-devel ovladačový vývojář AMD, Pierre-Eric Pelloux-Prayer.