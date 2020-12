Metro: Last Light Redux zdarma na GOG

Do zítra do 15 hodin našeho času rozdává obchod GOG.com zdarma hru Metro: Last Light Redux. Hra je střílečka z postapokaliptického metra v Moskvě. Je k dispozici bez DRM, ale bohužel jen pro Windows. Nicméně hra funguje dobře s Wine případně Protonem. Majitel GOG.com polský CD Projekt chce zřejmě zlepšit svoji reputaci po ne úplně vydařeném vydání hry Cyberpunk 2077.

Pokud byste raději hru Metro: Last Light Redux nativně pro Linux, můžete ji se slevou 80 % získat na Steamu za 3,99 eur. Zde akce potrvá do 5. ledna.

(zdroj: theverge)