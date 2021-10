Metro má signálem pokrytou celou linku A, v celé síti zbývá už jen pět stanic

Autor: Depositphotos

Pokrývání pražského metra mobilním signálem zdárně pokračuje, o prázdninách byly pokryty čtyři stanice a teď se k nim přidávají další. Od tohoto týdne je vysokorychlostní sítí LTE i 5G pokryt i poslední úsek linky A, tedy stanice Skalka a Depo Hostivař a oba traťové tunely mezi nimi. Cestující na zelené lince tak mohou telefonovat či datovat v celém úseku od Nemocnice Motol po Depo Hostivař. Jedinou výjimku tvoří samotná stanice Jiřího z Poděbrad, do které se LTE síť dostane po dokončení modernizace a vybudování výtahů, píše v oznámení dopravní podnik.

K úplnému pokrytí pražského metra signálem zbývá posledních pět stanic: Střížkov, Prosek, Letňany na lince C, Rajská zahrada a Černý most na lince B. V další fázi bude dokončeno pokrytí linky C, operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku, a jako poslední zůstane linka B.

Předpokládá se, že proces bude dokončen ještě v letošním roce. Dopravní podnik pracuje na pokrývání mobilním signálem od roku 2018 s konsorciem tří mobilních operátorů (O2 Czech Republic, T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic) a společností CETIN.

Podívejte se, jak noční práce probíhají: