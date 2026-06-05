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Microsoft má Coreutils pro Windows, jsou v Rustu

Jan Fikar
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Terminál Linux příkazová řádka Autor: Depositphotos

Microsoft představil Coreutils pro Windows, které poběží nativně. Jsou založeny na uutils, což jsou klasické GNU Coreutils přepsané do Rustu. 

Coreutils pro Windows jsou open source s MIT licencí, zdrojové kódy i binární soubory najdete na GitHubu. Nainstalovat je můžete také jednoduše pomocí  winget install Microsoft.Coreutils. Jde o jediný monolitický soubor coreutils.exe, který obsahuje funkce všech nástrojů a spouští se pomocí odkazů (hardlink na NTFS). Stejně to má například i BusyBox. Coreutils pro Windows se také chovají rozdílně v příkazové řádce (cmd) a v PowerShellu. Hlavně kvůli konfliktům s již existujícími příkazy se stejným názvem.

(zdroj: bleepingcomputer)

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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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