Microsoft má Coreutils pro Windows, jsou v Rustu

Microsoft představil Coreutils pro Windows, které poběží nativně. Jsou založeny na uutils, což jsou klasické GNU Coreutils přepsané do Rustu.
Coreutils pro Windows jsou open source s MIT licencí, zdrojové kódy i binární soubory najdete na GitHubu. Nainstalovat je můžete také jednoduše pomocí
winget install Microsoft.Coreutils. Jde o jediný monolitický soubor
coreutils.exe, který obsahuje funkce všech nástrojů a spouští se pomocí odkazů (hardlink na NTFS). Stejně to má například i BusyBox. Coreutils pro Windows se také chovají rozdílně v příkazové řádce (cmd) a v PowerShellu. Hlavně kvůli konfliktům s již existujícími příkazy se stejným názvem.
(zdroj: bleepingcomputer)