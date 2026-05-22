Microsoft opravil zranitelnost YellowKey v BitLockeru

Jan Fikar
Dnes
Windows 11 YellowKey Autor: Root.cz s Zoner AI

O zranitelnosti Windows 11 YellowKey jsme tu již psali. Jde o obejití BitLockeru s heslem v TPM s pomocí speciálně upraveného USB klíče. 

Chyba je označena jako CVE-2026–45585 a Microsoft v úterý vydal opravu. Oprava spočívá v tom, že v obrazu pro WinRE (recovery environment) upravíte registr. Z položky BootExecute má být odstraněn autofstx.exe. Operace může být provedena zveřejněným skriptem. Microsoft také doporučuje změnit šifrování BitLockeru z jen TPM na TPM+PIN. V případě použití PINu zranitelnost YellowKey nefunguje i bez opravy.

(zdroj: bleepingcomputer)

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

