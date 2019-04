Calculon

Microsoft představil nový experimentální jazyk Bosque, jehož deklarovaným cílem je nabídnout jazyk snadný na naučení a bez “složitých konstrukcí” jako například smyčky.

Prozatím běží nad node.js, v plánu je překladač do WASM.Jazyk se tváří funkcionálně, syntax je podle autorů inspirovaná TypeScriptem. Více o návrhu lze nalézt v podrobném článku Regularized Programming with the BOSQUE Language [PDF].