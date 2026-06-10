Microsoft uvolnil Windows CLAT pro veřejné testování

V listopadu loňského roku Microsoft oznámil spuštění neveřejné předběžné verze služby Windows CLAT, která představuje důležitý nástroj určený pro provoz v sítích pouze s IPv6 nebo v režimu IPv6-mostly. Microsoft nyní oznámil, že implementace jeho CLAT je k dispozici pro veřejné testování.
Veřejná předběžná verze je k dispozici od sestavení Windows Insider Canary č. 29599–1000 a v průběhu následujících týdnů bude postupně zpřístupněna i v dalších kanálech programu Windows Insider. Tím se přístup rozšíří i mimo skupinu účastníků původní uzavřené předběžné verze a umožní širšímu okruhu zákazníků vyzkoušet si Windows CLAT ve svých prostředích a poskytnout zpětnou vazbu v rámci příprav na uvedení funkce pro všechny uživatele.
CLAT je komponenta v operačním systému, která se aktivuje v sítích, kde není k dispozici adresa IPv4. V takové situaci si operační systém sám takovou adresu přidělí a odchozí provoz na ní upraví tak, aby mohl projít IPv6 sítí až ke koncovému bodu u poskytovatele, kde proběhne opět překlad do protokolu IPv6. To umožňuje použití IPv4 u starších aplikací, aniž by musel být pro ně v síti zprovozněn přechodový mechanismus dual-stack.
CLAT je dnes dostupný na většině mobilních zařízení a na operačním systému macOS. Chybí zatím ovšem u většiny uživatelů na Windows a také na linuxových počítačích. Také v Linuxu se ale brzy dočkáme, protože příslušná úprava už byla přijata do projektu NetworkManager a brzy se snad začne objevovat v linuxových distribucích.
(Upozornil Ondřej Caletka.)