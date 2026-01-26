CLAT přijat do NetworkManageru, pomůže v sítích bez IPv4 adres

Přibližně rok čekal nový kód implementující CLAT na zařazení do projektu NetworkManager. Po vyřešení všech technických detailů byl nyní kód zařazen a stal se tak součástí vývojových verzí. Přidává CLAT a automatickou detekci prefixu pro NAT64 pomocí volby PREF64 obsažené v RA. Kvůli výkonu je podpora implementována v jádře v podobě eBPF.
Pokud si kód sestavíte sami, budete mít podporu CLAT vypnutou (volba
ipv4.clat je nastavena na
no) a musíte si ji explicitně zapnout (hodnota
auto). Součástí je i podpora sítí typu IPv6-mostly, které oznamují připravenost na běh v režimu IPv6 a nabízejí IPv4 adresu pouze jako doplněk pomocí volby DHCP číslo 108.
Podle správců NetworkManageru je podpora CLAT vcelku funkční, přestože je ještě potřeba vylepšit některé její aspekty. Například jde o lepší navázání na CLI nebo podporu DAD pro IPv6 adresy v CLAT. Vývojáři varují, že do vydání se také mohou změnit použité konfigurační volby.
CLAT (Customer-side Translator) je komponenta používaná v rámci mechanismu 464XLAT, který umožňuje komunikaci mezi starými IPv4-only aplikacemi a IPv6-only sítěmi. CLAT běží na koncovém zařízení a provádí překlad paketů z lokální IPv4 na IPv6 pomocí bezestavového překladu. V sítí pak běží PLAT nebo NAT64, který převádí pakety mezi IPv6 a skutečným IPv4 cílem.
V sítích s IPv6 se CLAT uplatní tam, kde koncová aplikace nebo služba podporuje pouze IPv4. CLAT vytvoří lokální IPv4 rozhraní a přeloží provoz do formátu IPv6. Tím umožní úplnou konektivitu bez nutnosti, aby poskytovatel sítě podporoval dual-stack nebo aby aplikace byly upraveny pro IPv6.
(Upozornil Ondřej Caletka.)