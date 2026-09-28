Mobilní systém postmarketOS se přejmenoval na Nura

Projekt mobilního linuxového operačního systému postmarketOS se po zhruba roce a půl dlouhém hledání nového jména přejmenoval na Nura. Nový název byl oznámen 27. září na konferenci projektu v německých Cáchách.
Nura je zkrácenina názvu Nuraghe označujícího starobylé kamenné stavby na Sardinii. Podle autorů má název symbolizovat stabilitu a odolnost po tisíce let, což jsou vlastnosti odpovídající cíli projektu: prodlužovat životnost zařízení a udržet je použitelná po dlouhou dobu.
Ke změně názvu tým přistoupil mimo jiné proto, že původní jméno postmarketOS se obtížně vyslovuje a pamatuje, v různých jazycích se navíc často zapisovalo různými způsoby. Název také podle vývojářů začal projekt omezovat, protože systém už dávno překročil původní představu operačního systému určeného výhradně pro zařízení po skončení jejich komerční životnosti. Nové jméno lze zároveň registrovat jako ochrannou známku.
Web projektu nově běží na adrese nura.eco a logo bylo upraveno do přesně definované podoby. Přepis všech výskytů názvu v kódu, dokumentaci a dalších materiálech bude podle vývojářů probíhat postupně.