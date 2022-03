Musíme zůstat neutrální bez ohledu na mezinárodní konflikty či války, říká RIPE NCC

Autor: RIPE NCC

Ukrajinské ministerstvo digitální transformace se obrátilo na organizaci RIPE NCC a v reakci na probíhající útok požádalo o odebrání IPv4 a IPv6 přídělů pro Rusko. Představenstvo na základě této žádosti přijala usnesení, podle kterého organizace musí zůstat neutrální bez ohledu na vnitropolitickou situaci, mezinárodní konflikty či války.

Představenstvo RIPE NCC věří, že prostředky komunikace by neměly být ovlivněny domácími politickými spory, mezinárodní konflikty nebo válkami. To zahrnuje poskytování řádně registrovaných internetových číselných prostředků, píše se v usnesení.

Představenstvo RIPE NCC trvá na tom, že organizace musí poskytovat své služby všem členům v rámci servisního regionu ve prospěch celosvětové internetové komunity. Tím je zaručeno rovné zacházení se všemi osobami odpovědnými za poskytování internetových služeb. To je hlavní důvod, proč byl RIPE NCC schopen udržet svůj provoz po předchozí tři desetiletí. To také znamená, že informace a údaje poskytnuté RIPE NCC lze považovat za autoritativní a nezatížené politickým vlivem. Nedodržení tohoto přístupu by ohrozilo právě model, který byl pro rozvoj internetu v našem regionu klíčový.

Organizace také vyjádřila solidaritu s provozovateli, kteří mají obtížný úkol udržovat přístup k internetu, aby pomohli lidem trpícím hroznými následky ozbrojených konfliktů a válek.