Ukrajina žádá ICANN a RIPE NCC o odstřižení Ruska od internetu

Zrušte domény .ru a .su, přispějte k revokaci jejich SSL certifikátů a vypněte primární DNS servery v Rusku. V oficiálním dopise zaslaném organizaci ICANN o to žádá ukrajinské ministerstvo digitální transformace. Dopis na svém facebookovém účtu zveřejnil zástupce Ukrajiny ve vládním výboru ICANN.
Úřad se chce dále obrátit na RIPE NCC, aby byly Rusku odebrány všechny IPv4 i IPv6 adresy. Takový krok by efektivně odpojil celé Rusko od internetu, uživatelé ze zbytku světa by se tak nemohli dostat ke zdrojům v Rusku, stejně tak jako by se Rusové nemohli připojit ke zdrojům venku.
Doplněno: Představenstvo RIPE NCC vydalo usnesení, podle kterého organizace musí zůstat naprosto neutrální bez ohledu na mezinárodní konflikty a války.
Ukrajina tvrdí, že ruské weby šíří dezinformace, propagandu a lži, čímž umožňují pokračování invaze ruské armády na Ukrajinu.
Tato opatření pomohou uživatelům k tomu, aby hledali relevantní informace v jiných doménách, a budou sloužit jako prevence propagandy a dezinformací, argumentuje ukrajinské ministerstvo.
Vážení čtenáři, situaci na Ukrajině se věnujeme napříč servery, které spadají pod našeho vydavatele, společnost Internet Info. Nabízíme vám výběr některých textů:
- Měšec: V Česku působí tři banky s vazbou na Rusko. Seznamte se s nimi
- Měšec: Co znamená vypnutý SWIFT? Jaký vliv má (nejen) pro Rusko?
- Lupa: Putinův oligarcha i miláčci programátorů. Co jsou zač ruské internetové a IT firmy působící v Česku
- Lupa: Česko v hybridní válce: vláda vyzývá k činu, armáda žádá operátory o blokování proruských dezinformačních webů
- Lupa: Už ani minutu. Operátoři, státy a hackeři vypínají ruská média
- Cnews: Sankce za napadení Ukrajiny se vztahují i na čipy, Rusko odříznuté od západních technologií?
- Podnikatel: Ukrajinci v ČR dostávají povolávací rozkazy, řadu firem to může dostat do potíží
- Finance: Pomoc pro Ukrajinu: Informace pro ukrajinské občany a přehled veřejných sbírek
- CFOworld: Ruská invaze nutí Němce k přehodnocení přístupu k uhelným a jaderným elektrárnám