 »   »  Můžete si zahrát StarCraft II proti AlphaStar

Jan Fikar

Začátkem roku umělá inteligence DeepMind s názvem AlphaStar porazila profesionály ve StarCraftu II. Nyní mohou hráči v Evropě potkat AlphaStar v bitvách 1v1 na Battle.net, pokud zmáčknete tlačítko „DeepMind opt-in“ ve hře.

AlphaStar bude hrát anonymně, nebude se z těchto her „učit“ a výsledek bude použit pro článek. Záznamy her budou později dostupné. Nově oproti lednu AlphaStar umí hrát všechny rasy a mapy. Dále jsou maximální APM (actions per minute) omezeny, dříve byly omezeny jen průměrné za 5 sekund, což umožňovalo AlphaStar nárazově udělat hodně akcí. Nově by AlphaStar mělo také vidět hru jen jako obyčejný hráč.

(zdroj: arstechnica)