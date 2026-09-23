MX Linux 25.3 “Infinity” včetně jádra Linux 7.2

Linuxová distribuce MX Linux přichází v nové verzi 25.3 s aktualizací jádra na verzi 6.12.107 a možností používat i nejnovější jádro řady 7.2, dále balík Mesa 26.1.4 a aktualizace firmwarů backportované z Debianu Sid v rámci řady AHS. Zkrátka taková dobře poskládaná aktualizace současné řady MX Linuxu, která současně obsahuje všechny aktualizace z Debianu 13.7.
MX specifické věci zahrnují facelift vzhledu uživatelského rozhraní pro MX-Welcome, MX-Tools a custom-toolbox (používán fluxboxem), nový nástroj verify-iso-sig pro ověřování digitálních podpisů pro ISO soubory, MX-Theme-Colors pro barevné variace existujících GTK MX témat a několik dalších novinek, plus obligátní várku oprav chyb.
Systém je dostupný s Xfce, KDE i fluxboxem a také pro Raspberry Pi, Xfce verze pak nabízí i variantu Advanced Hardware Support (AHS) s výchozím jádrem verze nikoli 6.12, ale 6.18 (novější LTS jádro).