Mythos odhalil 23 000 zranitelností v tisícovce projektů, tvrdí Anthropic

Petr Krčmář
Dnes
Anthropic Mythos Autor: Anthropic

Společnost Anthropic uvádí, že její model Claude Mythos odhalil desetitisíce závažných zranitelností ve více než 1 000 otevřených projektech. Konkrétně mělo jít o 23 000 potenciálních zranitelností, z nichž bylo 1 900 prověřeno externími bezpečnostními firmami a 1 726 následně potvrzeno. Zhruba tisícovka těchto problémů byla hodnocena závažností „vysoká“ nebo „kritická“.

Zjištění se stále vyhodnocují a společnost Anthropic odhaduje, že pouze na základě dosavadních zjištění bude potvrzeno téměř 3 900 kritických a vysoce závažných zranitelností. Vzhledem k tomu, že skenování stále probíhá, společnost předpokládá, že počet závažných zranitelností může dosáhnout až 6 200. Počet oprav je zatím relativně nízký, a to ze tří důvodů. Zaprvé se stále nacházíme v rané fázi 90denního období stanoveného v našich zásadách koordinovaného zveřejňování zranitelností: očekáváme, že brzy přibude mnohem více oprav, vysvětlila společnost zabývající se umělou inteligencí.

Druhým důvodem prý je, že počet oprav je zatím podhodnocován, protože některé chyby jsou opraveny bez zveřejnění veřejného oznámení. V těchto případech jsme odkázáni na to, že opravy vyhledáváme sami pomocí nástroje Claude. Posledním důvodem je, že nízký počet oprav odráží skutečný problém: i při relativně pomalém tempu zveřejňování informací Mythos Preview přispívá k již tak přetíženému bezpečnostnímu ekosystému.

Daniel Stenberg, tvůrce projektu Curl, s takovým hodnocením Mythosu nesouhlasí a jde podle něj jen o silný marketing. V nástroji Curl byla nalezena jen jedna bezpečnostní chyba a ještě málo závažná. Dosavadní velký rozruch kolem tohoto modelu byl především marketingovým tahem. Nevidím žádný důkaz toho, že by model odhaloval problémy v nějak výrazně větší míře než nástroje, které existovaly před Mythosem, tvrdil nedávno Stenberg.

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.



