Pokud používáte ochranu před sledováním v emailech od DuckDuckGo (adresa @duck.com), která ochranu odstraní a email přepošle na vaši běžnou adresu, máme pro vás dobrou zprávu. Na tyto emaily nyní můžete jednoduše odpovědět a server duck.com je přepošle zpět původnímu odesílateli bez vyzrazení vaší skutečné adresy.

Jedině by váš běžný email neměl SPF (Sender Policy Framework), pak by to takto jednoduše nefungovalo. Nedávno zavedl službu proti sledování také šifrovaný ProtonMail.

(zdroj: reddit)