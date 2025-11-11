Root.cz  »  Hry  »  Navržen přechod starých GCN 1.1 Radeonů na ovladač AMDGPU, rýsuje se podpora ještě starších GPU AMD

Navržen přechod starých GCN 1.1 Radeonů na ovladač AMDGPU, rýsuje se podpora ještě starších GPU AMD

David Ježek
Dnes
1 nový názor

Radeon R9 290 Autor: AMD
Radeon R9 290

Stařičké Radeony generací jako Radeon R9 290/390, HD 7790/8870 a další karty řad Rx 200/Rx 300, tedy typy využívající GPU architektury GCN 1.1, mohou přejít na ovladač AMDGPU. Alespoň to navrhuje nový patch s tím, že věci už nic zásadního nebrání a pro uživatelé těchto starých modelů by šlo o významné zlepšení stavu (co do výkonu či podpory technologií v čele s API Vulkan).

Za návrhem stojí pochopitelně „někdo z Valve“, konkrétně nám známý vývojář Timur Kristóf, který se těmito historickými Radeony dlouhodobě zabývá. Dosud je ovladač AMDGPU výchozím pro GCN 1.2 a novější. U starších karet bránily některé nedostatky v podpoře funkcionality, ty ale byly postupně odstraněny, naposledy vzpomeňme podporu analogových výstupů.

Timur mimochodem dodává, že třeba Radeon R9 290 stále uakzuje 0,25% podíl na Steamu, takže tyto staré kartičky jsou stále leckde v provozu. Pozdější vylepšení jako Radeon R9 390X bez problémů v rozumném nastavení utáhne i hry jako Baldur's Gate 3 či Cyberpunk 2077.

Dále Timur dodává, že po začlenění podpory VCE 1.0 by mezi podporované karty mohly přibýt i Radeony rodiny SI (předpokládám Southern Island, tedy modely kolem roku 2011, včetně mého prehistorického Radeonu HD 7570, u kterého občas na absenci API Vulkan brblám) – Timur předpokládá, že patche pro toto by mohly přijít v blízké budoucnosti.

Patche povolující AMDGPU pro GNC 1.1 nejspíš nestihnou začlenění do Linuxu 6.19, ale Linux 7.0 by je již přinést měl.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

