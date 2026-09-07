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NetBSD 9.5 je poslední verzí v deváté řadě

Petr Krčmář
Včera
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NetBSD Autor: NetBSD
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Vyšlo NetBSD ve verzi 9.5, které je poslední verzí v deváté řadě. Ta je tu s námi už více než šest let a přinesla například souborový systém ZFS v produkční kvalitě, novou virtualizaci a širší podporu pro jednodeskové počítače. K podrobnostem se můžete vrátit v našem detailním článku.

Současná verze NetBSD 9.5 přináší různé opravy chyb a bezpečnostní opravy, přičemž zachovává plnou kompatibilitu s devátou řadou. Předchozí vydání NetBSD 9.4 vyšlo v dubnu 2024, pokud na něm stále ještě běžíte, máte k dispozici poslední velkou aktualizaci. V budoucnu ale bude potřeba aktualizovat na podporované řady deset či jedenáct.

NetBSD 11.0 bylo vydáno na začátku srpna, opravné vydání 11.1 se očekává v průběhu září. Pro uživatele starší řady NetBSD 10 se navíc brzy chystá vydání NetBSD 10.2.

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Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

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