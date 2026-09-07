NetBSD 9.5 je poslední verzí v deváté řadě

Vyšlo NetBSD ve verzi 9.5, které je poslední verzí v deváté řadě. Ta je tu s námi už více než šest let a přinesla například souborový systém ZFS v produkční kvalitě, novou virtualizaci a širší podporu pro jednodeskové počítače. K podrobnostem se můžete vrátit v našem detailním článku.
Současná verze NetBSD 9.5 přináší různé opravy chyb a bezpečnostní opravy, přičemž zachovává plnou kompatibilitu s devátou řadou. Předchozí vydání NetBSD 9.4 vyšlo v dubnu 2024, pokud na něm stále ještě běžíte, máte k dispozici poslední velkou aktualizaci. V budoucnu ale bude potřeba aktualizovat na podporované řady deset či jedenáct.
NetBSD 11.0 bylo vydáno na začátku srpna, opravné vydání 11.1 se očekává v průběhu září. Pro uživatele starší řady NetBSD 10 se navíc brzy chystá vydání NetBSD 10.2.