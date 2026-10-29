NetBSD nabízí editor Atto určený začínajícím uživatelům

NetBSD-current nově obsahuje textový editor Atto. Projekt jej přidává jako další alternativu pro uživatele, kteří se teprve seznamují se systémem a mohou mít potíže s prvními kroky v komplexních editorech vi nebo xedit. Atto je malý, obrazovkově orientovaný editor ovládaný z příkazové řádky. Je opravdu malý, má 48 kB a podobá se editorům nano a pico.
Atto tak nabízí jednoduchou cestu k úpravě textových souborů přímo v terminálu, například konfiguračních souborů. Na rozdíl od vi, jehož ovládání stojí na režimech a klávesových příkazech, jde o editor s přístupem bližším běžnému psaní a pohybu po textu. Jde zatím o přírůstek do vývojové větve NetBSD-current, ne oznámení, že editor už je součástí všech vydaných verzí systému.
NetBSD je svobodný unixový operační systém, který se vyznačuje podporou mnoha hardwarových platforem: od serverů a osobních počítačů po vestavěná zařízení. Atto je textový editor pro práci se soubory v terminálu. Jeho zařazení do systému má novým uživatelům usnadnit základní úpravy textových souborů. Třeba se ho časem dočkáme i na jiných platformách.