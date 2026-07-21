Nintendo chce zastavit žalobu hráčů kvůli vraceným clům

Nintendo podle žalobců usiluje o dvojí kompenzaci za stejná cla - jednou od zákazníků a podruhé od americké vlády. Společnost s tím nesouhlasí a nově požádala soud o zamítnutí celé žaloby.
Společnost Nintendo požádala americký soud o zamítnutí hromadné žaloby, kterou na ni letos podala dvojice amerických zákazníků. Ti tvrdí, že pokud firma získá od americké vlády zpět dříve zaplacená dovozní cla, měla by část těchto peněz vrátit také zákazníkům.
Celá kauza navazuje na starší spor Nintenda s americkou vládou. Firma požaduje vrácení cel vybíraných na základě opatření podle zákona IEEPA (International Emergency Economic Powers Act), která byla později soudy označena za nezákonná. Nintendo usiluje o vrácení zaplacených částek včetně úroků.
Žalobci argumentují, že Nintendo část nákladů spojených s těmito cly promítlo do cen svých produktů. Pokud by proto společnost získala cla zpět od státu, ponechala by si podle nich stejnou kompenzaci dvakrát - nejprve prostřednictvím vyšších cen zaplacených zákazníky a následně formou refundace od americké vlády.
Server Nintendo Everything nyní upozornil na nové soudní podání, v němž Nintendo žádá o zamítnutí celé žaloby. Firma tvrdí, že žalobci nemají nárok na vrácení peněz pouze proto, že se později změnila právní situace kolem cel, a že není povinna zpětně upravovat ceny již uskutečněných prodejů.
Nintendo ve svém podání argumentuje, že komerční transakce běžně nefungují tak, že by firmy zpětně měnily ceny již prodaného zboží podle výsledku pozdějších soudních sporů nebo regulatorních změn. Právě tento argument bude jedním z klíčových bodů celého řízení.
O dalším osudu žaloby zatím nebylo rozhodnuto. Soud bude mimo jiné posuzovat, zda případné vrácení dříve zaplacených cel může zakládat nárok spotřebitelů na finanční kompenzaci.
Zdroje: Nintendo Everything, Game File, The Verge