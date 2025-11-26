Root.cz  »  Operační systémy  »  Nová Fedora SIG by mohla lépe dohlížet na stabilitu distribuce a komunikaci s uživateli

Nová Fedora SIG by mohla lépe dohlížet na stabilitu distribuce a komunikaci s uživateli

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Fedora 42 beta Autor: David Ježek
Fedora 42 beta

V rámci Fedory je diskutován návrh na zřízení nové SIG (special interest group), která by dohlížela na kvalitu produkční stability této distribuce a lépe řešila správu incidentů, když už nastanou.

A že problémy nastávají, nedávno nastal případ, kdy aktualizace balíčků ve Fedoře, například „stable“ verze Mesa, způsobila rozbití běhu her využívajících Steam Play (tedy Proton). Návrh tak primárně cílí na vylepšení procesů v rámci Fedory, včetně zlepšení komunikace s uživateli, když se problémy objeví.

Navrhováno tak je zřízení Fedora Production Stability SIG mající tyto cíle: omezení výskytů něco rozbíjejících aktualizací, již zmíněné vylepšení komunikace s uživateli (kdy lze očekávat opravu, jak se mohou navrátit k předchozí verzi, co mohou udělat do vydání opravy) a do třetice se také vždy z incidentů poučit.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

T-Mobile má 6,6 milionu zákazníků, spotřebují čím dál víc dat

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Hawking na UV rampě nebo drama na safari? Nevěřte všemu

Steam nabídne herní počítač, ovladač a VR headset

Obchodní tajemství a jeho ochrana v podnikání

Myslíte si, že AI používá v Česku každý? Pletete se…

Black Friday pod lupou: jak vznikl, jak se zvrhl a jak ho hlídá zákon?

Narozen v 70. letech, diagnóza mrtvice. Případů přibývá

Zapomínání může být příznakem mozkové mlhy. Jak se řeší?

Udělejte si doma lasagne stejně dobré jako v restauraci

Chili Ta: Doma mi nesmí chybět kaviár, ale miluju i kulajdu s vejcem

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Bionáplast pomáhá s hojením bércových vředů

TikTok chce lépe pracovat s AI obsahem

Billa zavírá svůj e-shop, hodně na něm prodělávala

Vánoční nákupy ohrožují podvodné e-shopy a falešné reklamy

Šéf Cloudflare se omluvil za rozsáhlý nepřijatelný výpadek

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata