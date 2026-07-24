Nová lokální zranitelnost jádra RefluXFS, hrozí přepsání souborů a elevace práv

Qualys našel v jádře pomocí nástroje Claude Mythos další zranitelnost. Tentokrát se týká souborového systému XFS s podporou reflink, což je v jádře od verze 4.11 z roku 2017. Chyba je vedena jako CVE-2026–64600. Jde o chybu souběhu, neprivilegovaný lokální útočník může zapsat do souborů na XFS, ke kterým nemá práva. Takovým způsobem může získat například oprávnění roota.
Největší dopad má chyba na distribuce, které ve výchozím stavu používají XFS jako / s reflink=1. Je tedy nutný novější formát XFS V5 s kontrolními součty metadat crc=1. Dodejme, že starší formát V4 s crc=0 má podporu už jen do září 2030. Distribuce ve výchozím stavu zasažené chybou RefluXFS jsou například o RHEL 8, 9 a 10, Fedora server 31 a novější. Chyba je v jádře opravena od minulého týdne. Více detailů najdete v popisu od Qualys.
(zdroj: bleepingcomputer)