Nová sociální síť TRUTH Social bývalého prezidenta Donalda Trumpa potichu zveřejnila zdrojové kódy

Bývalý prezident USA Donal Trump si v říjnu pořídil svoji vlastní sociální síť TRUTH Social. Ta je nyní stále jen na pozvání, ostrý start se předpokládá začátkem příštího roku. TRUTH je založená na open source sociální síti Mastodon. Hned se ozval zakladatel Mastodona Eugen Rochko, že TRUTH porušuje AGPL, protože nezveřejnila zdrojové kódy.

TRUTH nyní potichu zveřejnila zdrojové kódy v zip souboru s datem 12. října s krátkým oznámením, že cílem je podpora open source nezávisle na politickém přesvědčení. A proto byl vybrán komunitní projekt a ne software od „Big Tech“. Zip soubor má 30 MB a zatím to vypadá, že obsahuje zřejmě jen zdrojové kódy Mastodonu z GitHubu. Eugen dodává, že zdrojové kódy budou asi zajímavější po ostrém startu sítě.

Our goal is to support the open source community no matter what your political beliefs are. That's why the first place we go to find amazing software is the community and not „Big Tech“.