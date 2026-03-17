Root.cz  »  Audio  »  Nová verze FFmpeg 8.1 s podporou xHE-AAC Mps212

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Experimentální podpora formátu xHE-AAC Mps212 z balíku MPEG-H je implementována v knihovně libmpeghdec. To je jedna z hlavních novinek včera vydané nové verze FFmpeg 8.1. Dále tvůrci implementovali EXIF Metadata Parsing, kodeky typu Vulkan compute-based (konkrétně pro formát ProRes; pro DPX pak čistě dekódování). Pro Direct3D 12 je zde podpora D3D12 H.264/AV1 encodinu a filtrů scale_d3d12, mestimate_d3d12deinterlace_d3d12.

Nově podporovaný hardware zahrnuje Rockchip a jeho kodér do formátů H.264/HEVC, dále přibyla podpora muxingu a demuxingu v Projection mode Ambisonic Audio Elements a některé další věci. Hlavně ale nová verze představuje balík interních změn a oprav, kde se zejména pracuje na již zmíněných kodecích využívajících výpočty přes API Vulkan. Více se o tom píše přímo u The Khronos Group.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Zmatky u superdávky: přerušeno, zpracovává se a kdy dokládat

Energetické infrastruktuře bez chytrého řízení hrozí kolaps

Řešení vysokých cen RAM a SSD hned tak nebude

EET 2.0 bude děravá jako ústa staré ženy

Po rodičovské na pracák. V prvních měsících dostanete 19 269 Kč

Jaké screeningy vám lékař doporučí po padesátce

Mzdy ovlivní několik novinek. Měly by pomoci hlavně ženám

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

O2 chce kupovat další menší poskytovatele internetu

V IT a podnikových službách už v Česku pracuje 200 tisíc lidí

Lékaři zdarma vyšetří ledviny. Test trvá jen pár minut

Otestovali jsme ultrychlý čínský SSD disk

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Medicína na míru s AI pomalu vstupuje do zdravotnictví

Firmy se vyhnou auditu, účetní závěrku 2025 ale ještě ověřit musí

Od hrozby popravy k SMS zprávě: historie daňového přiznání

Kdo by to byl před pár lety řekl: IT přestává být profesí budoucnosti

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO