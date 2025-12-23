Nová verze mpv 0.41.0 s výrazně vylepšenou podporou Waylandu

Maličká změna v číslování a velký posun vpřed, to je ve zkratce mpv 0.41.0. Aplikace vycházející z Mpaleru / Mplayeru 2 nasazuje knihovnu libplacebo s gpu-next jako výchozí a za všech okolností preferuje hardwarové dekódování videa přes Vulkan, nikoli různými API. Díky gpu-next zde najdeme i vylepšenou podporu správy barev, kterou Wayland umí (konkrétně
wp-color-representation-v1). Stejně tak na Waylandu bude fungovat i tablet vstup.
Na Linuxu pak mpv podporuje i senzor okolního světla (díky sysfs ALS – Ambient Light Sensor). Přibyla i podpora kontextových menu s pomocí lua skriptu. Na Windows zase přibyla podpora registrace mpv jako systémové aplikace pro multimédia. Jinak toto vydání vyžaduje minimálně FFmpeg 6.1 a libplacebo 6.338.2.