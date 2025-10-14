Root.cz  »  Hry  »  Nový ovladač Intelu opravuje chyby v renderingu a padání řady her s grafikami Arc

Nový ovladač Intelu opravuje chyby v renderingu a padání řady her s grafikami Arc

David Ježek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Intel Battlemage B580 B570 Autor: Intel
Intel Battlemage B580 B570

Rozličné problémy řady her s během na GPU Intel sahají až do hlubin roku 2017. Nezřídka jde o chyby v renderingu, které činí hry nehratelné, jindy zase přímo o pády znemožňující hraní vůbec. Nyní do příslušného Mesa ovladače zamířily spousty patchů, které situaci Intel GPU z hlediska hraní her na Linuxu výrazně zlepšují.

Konkrétně jde například o tituly jako Age of Wonders 4 (chyby v renderingu na Arc B580), podobné opravy řeší rendering v DIRT Rally 2.0 (problémy na X.Org i Waylandu), Avatar: Frontiers of Pandora, Enshrouded, Spider-Man Remastered, Assassin's Creed Shadows a Final Fantasy XVI (obě na platformě Lunar Lake s iGPU). ,

Změny už jsou v Git větvi Mesa 25.3-devel a lze očekávat brzké backportování do Mesa 25.2.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Flexinovela je jen dalším kolečkem legislativní mašinerie

Spoření v říjnu: Kam bezpečně s penězi?

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Klasickým SIM kartám už zvoní hrana

Zvýší se jak zálohy OSVČ, tak paušální daň. Komu se co vyplatí?

Na octomilky platí vysavač a návnada ze tří běžných ingrediencí

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je příběh tohoto operačního systému?

Jaké změny čekají důchody v roce 2026? Kompletní přehled

Rakovinou prsu onemocněly ve třiceti. Bulku si našly samy

Kauza Knihobotu bobtná. Gazdoš by si měl zjistit všechna fakta

Když od bolavých zad brní nohy nebo ruce, je čas řešit to s lékařem

Google rozšiřuje AI ve vyhledávání, zabíjí své životodárné zdroje

Minimální důchod se od příštího roku výrazně zvýší

Nikdy nevím, jestli vstanu bez bolesti. Ženu trápí ztuhlé klouby

Google spouští Režim AI v Česku

Lázně: Kdo má na pojišťovnu jen procedury a kdo i hotel a jídlo?

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI