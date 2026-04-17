Nový ovladač NTFS bude v jádře 7.1

Jan Fikar
Dnes
Opravář HDD pevný disk hard Autor: Shutterstock

S ovladači souborového systému NTFS v Linuxu je to složité. Historicky první byl ovladač NTFS, který byl pouze pro čtení. Ten byl z jádra 6.9 vyřazen v roce 2024. Další byl ovladač NTFS-3g z roku 2007, ten vlastně ani nebyl v jádře, ale používal FUSE. Jeho výhodou je, že podporuje i zápis. Tento ovladač najdete stále ve většině distribucí jako výchozí pro NTFS.

V roce 2021 se do jádra 5.15 dostal ovladač NTFS3 od Paragonu. Ten vypadal nadějně, uměl i zápis. Ale od roku 2022 již není udržován. Tento problém řeší loňský NTFSPLUS, který vychází z původního read-only NTFS ovladače (ten vyřazený v roce 2024) a přidává podporu pro zápis. Patrně to byla jednodušší cesta, než navazovat na neudržovaný NTFS3.

NTFSPLUS byl později přejmenován na prostě NTFS, aby se to nepletlo. A právě tento NTFS míří do jádra 7.1. Je v několika ohledech lepší než stávající NTFS3 i NTFS-3g. O odstranění neudržovaného ovladače NTFS3 z jádra se zatím nediskutovalo.

(zdroj: phoronix)

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

