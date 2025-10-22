Root.cz  »  Linux  »  NTFSPLUS, nový ovladač pro NTFS vycházející z původního read-only projektu

NTFSPLUS, nový ovladač pro NTFS vycházející z původního read-only projektu

David Ježek
Dnes
SSD a HDD Autor: Depositphotos
SSD a HDD

Linuxové jádro dostane další ovladač pro práci s NTFS oddíly. A jakkoli jsme měsíce a měsíce psali, kterak do jádra míří lepší ovladač NTFS3 s podporou čtení i zápisu, původně od Paragon Software. Projekt NTFSPLUS ale na něm nestaví, vychází z původního jaderného ovladače, neboť jak praví jeho vývojář Namjae Jeon (stojí mimo jiné za exFAT ovladačem), původní NTFS ovladač byl čistější a lépe zdokumentovaný.

A na NTFSPLUS je to dle počátečních měření znát, prakticky ve všech testech je rychlejší než NTFS3, a to jak třeba v zápisu (ve vícevláknovém až o 110 % rychlejší), tak v zobrazení obsahu adresářů s velkým množstvím souborů (zde je NTFSPLUS o zhruba 14 % rychlejší). Zdali se NTFSPLUS chytí, podaří se jeho kód dotáhnout, uvidíme. Distribuce by pak nemusely spoléhat na staré projekty jako ntfs-3g, nicméně zatím je předčasné hodnotit. Ovladač je v tuto chvíli k dispozici, jeho velikost je téměř 35 tisíc řádků kódu.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

