Root.cz  »  Grafika  »  Nový plug-in editoru GIMP integruje vytváření obrázků s Google Gemini AI

Nový plug-in editoru GIMP integruje vytváření obrázků s Google Gemini AI

David Ježek
Dnes
GIMP 3.0 Autor: GIMP

Vývojář Josh Ellithorpe představil nový plug-in (nazvaný „Dream Prompter“) pro grafický editor GIMP, který do aplikace integruje model Google Gemini 2.5 Flash Image Preview. S plug-inem tak nově půjde v GIMPu využívat generování obrázků s AI systémem Googlu.

Gemini 2.5 Flash Image („Nano Banana“) ohlásil Google nedávno. K použití je samozřejmě potřeba klíč pro běh s daným API Google Geemini. Zajímavé je, že autor rovnou přiznává, že pro GIMP zatím nic nedělal a v Pythonu není kován, takže plug-in vytvořil s pomocí Claude AI. Plugin je k dispozici na GitHubu jako open-source projekt.

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

