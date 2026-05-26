Nvidia vydala beta ovladač 610.43.02, už bez Xinerama

David Ježek
Dnes
Ovladač Nvidia Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Po současné řadě ovladače Nvidia 595 přejdou GeForce a další karty na řadu 610. Ta v podobě beta verze 610.43.02 je již k dispozici. Nvidia zde přidává další Vulkan rozšíření VK_EXT_shader_long_vector, VK_KHR_internally_synchronized_queues a VK_NV_push_constant_bank. Nvidia Vulkan ovladač také nově umožňuje vytvářet logická zařízení Vulkan, rozprostřená přes více fyzických procesorů, a to na vybraných modelech karet Nvidia s podporou rozšíření  VK_KHR_device_group_creation.

Ovladač dále opravuje výkonnostní regresi u hry Doom: The Dark Ages (zlobila při běhu na Vulkanu od verze ovladače 590), dále je vylepšen výkon běhu hry Starfield.

Pro Wayland přibyla podpora FP16 EGL frame-bufferu a dále DRM modifikátorů pro multiplanární YCbCr formáty. V jaderné části ovladače nvidia-drm je nově podpora per-plane DRM color pipeline API, uvedeného v Linuxu 6.19 – s ní lze na Waylandu využívat offloading správy barev na GPU. Naopak ale z X11 části mizí podpora Xinerama.

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

